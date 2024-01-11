Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні. Конгрес розгляне законопроєкт

У меморандумі ради законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім

"Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", - йдеться в заяві Держдепу США.

"У Сенаті існує широка двопартійна згода з цього приводу. Після року переговорів комітету настав час розглянути це законодавство", - сказав Ріш.

Передача Україні російських активів

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи окупантів.

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 січня повідомляв, що наші партнери наблизилися до вирішення цього питання.

"Вже є перші прецеденти змін до законодавства, які передбачають механізми передачі коштів. Поки що важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - сказав він.