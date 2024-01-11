Белый дом поддержал конфискацию активов РФ для передачи Украине. Конгресс рассмотрит законопроект

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В меморандуме совета законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.
Отмечается, что Белый дом
"Вместе с нашими партнерами по G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", - говорится в заявлении Госдепа США.
"В Сенате существует широкое двухпартийное согласие по этому поводу. После года переговоров комитета пора рассмотреть это законодательство", - сказал Риш.
После начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы окупантов.
Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.
Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января сообщал, что наши партнеры приблизились к решению этого вопроса.
"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, которые предусматривают механизмы передачи средств. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7", - сказал он.
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