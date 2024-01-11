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Белый дом поддержал конфискацию активов РФ для передачи Украине. Конгресс рассмотрит законопроект

Фото: Конгресс США рассмотрит законопроект о конфискации активов РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В меморандуме совета законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины.

Отмечается, что Белый дом

"Вместе с нашими партнерами по G-7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", - говорится в заявлении Госдепа США.

"В Сенате существует широкое двухпартийное согласие по этому поводу. После года переговоров комитета пора рассмотреть это законодательство", - сказал Риш.

Передача Украине российских активов

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы окупантов.

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 января сообщал, что наши партнеры приблизились к решению этого вопроса.

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, которые предусматривают механизмы передачи средств. Пока важно это свести в единую четкую систему, к которой будут вовлечены страны ЕС и G7", - сказал он.

 

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