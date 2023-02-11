Білий дім про передачу Україні військових літаків: законне рішення кожної країни

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє законне рішення", – зазначив Кірбі.

За його словами, надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку, щоб військові в перспективі могли скористатися її повною мірою.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", - додав речник Білого дому.