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Белый дом о передаче Украине военных самолетов: законное решение каждой страны

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Любая суверенная страна, в том числе и член НАТО, может предоставить Украине боевые самолеты и проводить для них обучение пилотов, это их суверенное право.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их законное решение", – отметил Кирби.

По его словам, предоставление какой-либо сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку, чтобы военные в перспективе могли воспользоваться ее возможностями в полной мере.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", – добавил спикер Белого дома.

Напомним, что Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Позже стало известно, что Британия расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

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