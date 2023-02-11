Белый дом о передаче Украине военных самолетов: законное решение каждой страны

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их законное решение", – отметил Кирби.

По его словам, предоставление какой-либо сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку, чтобы военные в перспективе могли воспользоваться ее возможностями в полной мере.

"Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot", – добавил спикер Белого дома.