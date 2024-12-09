Хто може очолити Сирію після Асада: оцінка експерта
У Сирії після Башара Асада не обов'язково буде правити новий диктатор. Зокрема, можливе колективне правління.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.
"(У Сирії - ред.) буде не обов'язково диктатор. Цілком можливе колективне правління і навіть елементи демократії. Вони бувають за ісламістських режимів", - вважає Шарп.
Він нагадав, що правління сімейства Асадів спиралося на алавітську релігійну меншість (відгалуження одного з напрямків ісламу), яку багато хто навіть не вважає мусульманами. Але тепер у Сирії будуть правитисуніти (послідовники найпопулярнішого з напрямків в ісламі).
Також, як зазначив Шарп, новій владі в Сирії властива ісламістська складова.
"Ми маємо справу з людьми, які на виду, у фронті, які в тому числі перебували в "Аль-Каїді". Навіть якщо вони менш радикальні… складно припустити, що йдеться про тих, до кого з любов'ю та повагою ставляться у всьому світі, навіть у нашому регіоні", - додав експерт.
Він звернув увагу, що поки що рано говорити про стабільність у Сирії і рано говорити, що новий режим буде цивілізованим і демократичним.
"Побачимо, наскільки збережеться прагматизм, як поводитимуться меншини, як поводитимуться угруповання, численні зовнішні гравці. Все дуже складно та малопередбачувано", - уточнив Шарп.
Падіння режиму у Сирії
Нагадаємо, сирійський диктатор Башар Асад днями вирішив передати владу, оскільки він за підтримки Росії та Ірану не зміг боротися із численними повстанцями.
Зокрема, столицю Сирії - Дамаск - взяла під контроль організація "Хаят Тахрір аш-Шам". Очікується, що її лідер Абу Мухаммад аль-Джулан може стати новим лідером Сирії.
Детально про розвиток подій у країні - у матеріалі РБК-Україна.
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