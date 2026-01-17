UA

Білий дім оголосив склад Ради миру в Секторі Гази: хто до неї увійшов

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер, 15 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для післявоєнного управління Сектором Гази. Наразі вже відомо, хто до неї увійде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Зокрема, в адміністрації Трампа оголосили про створення Національного комітету з управління Сектором Газа (NCAG). Це перехідний цивільний орган, покликаний контролювати управління і відновлювальні роботи в Газі.

Очолить NCAG Алі Шаат, а його завданням буде відновлення державних послуг і управління повсякденними адміністративними справами в перехідний період. Ця ініціатива є частиною другої фази ширшої програми, оголошеної президентом Трампом про підтримку США.

Як ідеться на сайті Білого дому, Рада миру відіграватиме найважливішу роль у виконанні всіх 20 пунктів плану Трампа, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізацію міжнародних ресурсів і підзвітність у міру переходу Гази від конфлікту до миру і розвитку.

"Для реалізації бачення Ради Миру - під головуванням президента Дональда Трампа - було сформовано установчу виконавчу раду, яка складається з лідерів із досвідом роботи в галузі дипломатії, розвитку, інфраструктури та економічної стратегії", - ідеться в публікації.

Таким чином, до Ради миру увійшли:

  • держсекретар США Марко Рубіо;
  • спецпредставник Трампа Стів Віткофф;
  • зять президента США Джаред Кушнер;
  • колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;
  • американський мільярдер, гендиректор інвесткомпанії Apollo Global Management Марк Роуен;
  • глава Світового банку Аджай Банга;
  • заступник радника президента США з нацбезпеки Роберт Габріель.

Також у США оголосили про створення допоміжних виконавчих і консультативних органів, куди увійшли:

  • Стів Віткофф;
  • Джаред Кушнер;
  • глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;
  • Алі Аль-Таваді;
  • генерал Хасан Раша;
  • Тоні Блер;
  • Марк Роуен;
  • міністр з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рим Аль-Хашим;
  • Микола Младенов;
  • Якір Габай;
  • Сігрід Кааг.

"Додаткові члени виконавчої ради та виконавчої ради Гази будуть оголошені протягом найближчих тижнів", - резюмували в Білому домі.

Мир у Газі

Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка займатиметься контролем за повоєнним управлінням Сектора Газа.

Як зазначив Трамп, Рада миру працюватиме в тісній взаємодії з новопризначеним палестинським технократичним урядом - Національним комітетом з управління Газою.

Крім того, президент США заявив про старт другого етапу з мирного врегулювання в Секторі Газа. Він анонсував, що буде досягатися угода про повну демілітаризацію ХАМАСу.

