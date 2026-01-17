Білий дім оголосив склад Ради миру в Секторі Гази: хто до неї увійшов

У четвер, 15 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для післявоєнного управління Сектором Гази. Наразі вже відомо, хто до неї увійде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зокрема, в адміністрації Трампа оголосили про створення Національного комітету з управління Сектором Газа (NCAG). Це перехідний цивільний орган, покликаний контролювати управління і відновлювальні роботи в Газі.
Очолить NCAG Алі Шаат, а його завданням буде відновлення державних послуг і управління повсякденними адміністративними справами в перехідний період. Ця ініціатива є частиною другої фази ширшої програми, оголошеної президентом Трампом про підтримку США.
Як ідеться на сайті Білого дому, Рада миру відіграватиме найважливішу роль у виконанні всіх 20 пунктів плану Трампа, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізацію міжнародних ресурсів і підзвітність у міру переходу Гази від конфлікту до миру і розвитку.
"Для реалізації бачення Ради Миру - під головуванням президента Дональда Трампа - було сформовано установчу виконавчу раду, яка складається з лідерів із досвідом роботи в галузі дипломатії, розвитку, інфраструктури та економічної стратегії", - ідеться в публікації.
Таким чином, до Ради миру увійшли:
Також у США оголосили про створення допоміжних виконавчих і консультативних органів, куди увійшли:
"Додаткові члени виконавчої ради та виконавчої ради Гази будуть оголошені протягом найближчих тижнів", - резюмували в Білому домі.
Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка займатиметься контролем за повоєнним управлінням Сектора Газа.
Як зазначив Трамп, Рада миру працюватиме в тісній взаємодії з новопризначеним палестинським технократичним урядом - Національним комітетом з управління Газою.
Крім того, президент США заявив про старт другого етапу з мирного врегулювання в Секторі Газа. Він анонсував, що буде досягатися угода про повну демілітаризацію ХАМАСу.