Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа: кто в него вошел

В частности, в администрации Трампа объявили о создании Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Это переходный гражданский орган, призванный контролировать управление и восстановительные работы в Газе.

Возглавит NCAG Али Шаат, а его задачей будет восстановление государственных услуг и управление повседневными административным делами в переходной период. Данная инициатива является частью второй фазы более широкой программы, объявленной президентом Трампом про поддержке США.

Как сказано на сайте Белого дома, Совет мира будет играть важнейшую роль в выполнении всех 20 пунктов плана Трампа, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию.

"Для реализации видения Совета Мира - под председательством президента Дональда Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров с опытом работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в публикации.

Таким образом, в Совет мира вошли:

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

американский миллиардер, гендиректор инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн;

глава Всемирного банка Аджай Банга;

замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Также в США объявили о создании вспомогательных исполнительных и консультативных органов, куда вошли:

Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер;

глава МИД Турции Хакан Фидан;

Али Аль-Тавади;

генерал Хасан Раша;

Тони Блэр;

Марк Роуэн;

министре по вопросам международного сотрудничества ОАЕ Рим Аль-Хашим;

Николай Младенов;

Якир Габай;

Сигрид Кааг.

"Дополнительные члены исполнительного совета и исполнительного совета Газы будут объявлены в течение ближайших недель", - резюмировали в Белом доме.