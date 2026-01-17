RU

Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа: кто в него вошел

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газа. Сейчас уже известно, кто в него войдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В частности, в администрации Трампа объявили о создании Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Это переходный гражданский орган, призванный контролировать управление и восстановительные работы в Газе.

Возглавит NCAG Али Шаат, а его задачей будет восстановление государственных услуг и управление повседневными административным делами в переходной период. Данная инициатива является частью второй фазы более широкой программы, объявленной президентом Трампом про поддержке США.

Как сказано на сайте Белого дома, Совет мира будет играть важнейшую роль в выполнении всех 20 пунктов плана Трампа, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию.

"Для реализации видения Совета Мира - под председательством президента Дональда Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров с опытом работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в публикации.

Таким образом, в Совет мира вошли:

  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;
  • зять президента США Джаред Кушнер;
  • бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;
  • американский миллиардер, гендиректор инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн;
  • глава Всемирного банка Аджай Банга;
  • замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Габриэль.

Также в США объявили о создании вспомогательных исполнительных и консультативных органов, куда вошли:

  • Стив Уиткофф;
  • Джаред Кушнер;
  • глава МИД Турции Хакан Фидан;
  • Али Аль-Тавади;
  • генерал Хасан Раша;
  • Тони Блэр;
  • Марк Роуэн;
  • министре по вопросам международного сотрудничества ОАЕ Рим Аль-Хашим;
  • Николай Младенов;
  • Якир Габай;
  • Сигрид Кааг.

"Дополнительные члены исполнительного совета и исполнительного совета Газы будут объявлены в течение ближайших недель", - резюмировали в Белом доме.

Мир в Газе

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектора Газа.

Как отметил Трамп, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой.

Кроме того, президент США заявил о старте второго этапа по мирному урегулированию в Секторе Газа. Он анонсировал, что будет достигаться сделка о полной демилитаризации ХАМАСа.

