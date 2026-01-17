Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа: кто в него вошел

В четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для послевоенного управления Сектором Газа. Сейчас уже известно, кто в него войдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
В частности, в администрации Трампа объявили о создании Национального комитета по управлению Сектором Газа (NCAG). Это переходный гражданский орган, призванный контролировать управление и восстановительные работы в Газе.
Возглавит NCAG Али Шаат, а его задачей будет восстановление государственных услуг и управление повседневными административным делами в переходной период. Данная инициатива является частью второй фазы более широкой программы, объявленной президентом Трампом про поддержке США.
Как сказано на сайте Белого дома, Совет мира будет играть важнейшую роль в выполнении всех 20 пунктов плана Трампа, обеспечивая стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и подотчетность по мере перехода Газы от конфликта к миру и развитию.
"Для реализации видения Совета Мира - под председательством президента Дональда Трампа - был сформирован учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров с опытом работы в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии", - говорится в публикации.
Таким образом, в Совет мира вошли:
Также в США объявили о создании вспомогательных исполнительных и консультативных органов, куда вошли:
"Дополнительные члены исполнительного совета и исполнительного совета Газы будут объявлены в течение ближайших недель", - резюмировали в Белом доме.
Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который, будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектора Газа.
Как отметил Трамп, Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством - Национальным комитетом по управлению Газой.
Кроме того, президент США заявил о старте второго этапа по мирному урегулированию в Секторе Газа. Он анонсировал, что будет достигаться сделка о полной демилитаризации ХАМАСа.