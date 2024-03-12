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Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на 300 млн доларів

Фото: Джейк Салліван, представник Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів.

Про це оголосив представник Білого дому Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг для преси.

За словами Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, буде містити снаряди для артилерії та ракети GMLRS до HIMARS.

Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що "час спливає" і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.

Як писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

В новому пакеті можуть бути ATACMS

Сьогодні американське видання Politico писало, що новий пакет військової допомоги Україні від США може містити кілька далекобійних ракет ATACMS.

Однак наразі Міністерство оборони США не публікувало детальний список зброї, яка увійде до нового пакету підтримки. Проте, варто зауважити, що ракети можуть передати Україні і без попереднього оголошення про це.

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