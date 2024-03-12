Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов

Администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов.
Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг для прессы.
По словам Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.
В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что "время идет" и помощь Украине нужна прямо сейчас.
Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ должна одобрить Палата представителей США и подписать президент.
Как писало CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.
Сегодня американское издание Politico писало, что новый пакет военной помощи Украине от США может содержать несколько дальнобойных ракет ATACMS.
Однако Министерство обороны США не публиковало детальный список оружия, которое войдет в новый пакет поддержки. Однако стоит отметить, что ракеты могут передать Украине и без предварительного объявления об этом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.