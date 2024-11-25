Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії. Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х старшого військового репортера Business Inside Джейка Епштейна.

"Вони здатні використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.

"Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей", - підсумував радник Білого дому.