Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ бити ракетами ATACMS по РФ
Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії. Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х старшого військового репортера Business Inside Джейка Епштейна.
"Вони здатні використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього", - сказав Кірбі.
Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.
"Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей", - підсумував радник Білого дому.
Удари по Росії
Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що США дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії далекобійними ракетами ATACMS. Це нібито стало відповіддю на залучення військ КНДР до війни на боці Росії.
РБК-Україна повідомляло, що Україна вже завдала перших ударів американськими ракетами ATACMS по території РФ. Мало того, Bloomberg написав, що Україна також вперше атакувала ракетами Storm Shadow об'єкт в Росії.
Припускається, що це був санаторій Управління у справах президента РФ у Мар'їно Курської області.
За інформацією ЗМІ, внаслідок атаки загинули 500 північнокорейських солдатів та 18 російських військових, серед яких були офіцери.
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