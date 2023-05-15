Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, - Politico

"Білий дім обговорює новий пакет (допомоги - ред.), і його буде складено таким чином, щоб підтримка України тривала", - наводить видання слова неназваного високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Він уточнив, що поки що неясно, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але Білий дім "цілком відданий" підтримці Києва під час і після боротьби "протягом тривалого часу".

Але, як зазначає видання, пропозиція адміністрації Байдена щодо виділення нових коштів на допомогу Україні може зіткнутися з дебатами. Це пов'язано з тим, що склад Конгресу змінився з того часу, коли у грудні було схвалено виділення 45 млрд доларів на допомогу українцям.

"У пакеті допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні, лишилося близько 6 мільярдів доларів", - уточнює Politico.