Білий дім: нове економічне партнерство США та Британії знизить залежність від палива РФ

У релізі зазначається, що Атлантична декларація та План дій, що її супроводжує, становлять основу нового типу інноваційного партнерства по всьому спектру економічних, технологічних, комерційних і торгових відносин між Штатами та Британією.

"Він створить нову основу економічної безпеки, що передбачає ще тіснішу співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, і сильніших захисних інструментів", - повідомили в адміністрації президента США.

Як йдеться у заяві Білого дому, сторони продовжать координувати спільну роботу з боротьби з ухиленням від санкцій і мають намір разом "боротися з тими, хто сприяє незаконному вторгненню Росії в Україну" в самій РФ, а також у Білорусі та в третіх країнах, "включаючи тих, хто допомагає Росії купувати товари та технології, що підтримують російську агресію".

"Ми маємо намір розширити наші можливості щодо збору, аналізу та обміну інформацією та даними із системою фінансових санкцій від наших фінансових установ та підприємств, у тому числі для виявлення компаній та приватних осіб, які фінансово підтримують або сприяють виплатам російській військовій машині", - вказується в релізі.

Також оголошується про запуск партнерства у галузі цивільної атомної енергетики під наглядом високопосадовців обох урядів.

"JAG (Американсько-британська спільна група дій з енергетичної безпеки та доступності) також буде мобілізована для визначення найближчих пріоритетів для спільних дій, щоб стимулювати створення нової інфраструктури та можливостей наскрізного паливного циклу до 2030 року на обох континентах та істотно мінімізувати залежність від російського палива, поставок та послуг", - йдеться у релізі.

Обмеження на ядерну промисловість РФ

Зазначимо, що країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику оподаткування для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній і осіб.

Тим часом під час роботи над 11-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії частина країн заявила про необхідність запровадження обмежень проти ядерної промисловості країни-агресора. Проте пізніше стало відомо, що блок поки що не планує цього робити.

Тим часом у МЗС України наголошують, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС має стати основою для санкцій ЄС та світу проти атомної галузі РФ.