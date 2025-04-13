Білий дім назвав переговори з Іраном позитивними і конструктивними

У заяві Білого дому сказано, що "пряме спілкування" між спецпредставником Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі було "дуже позитивним і конструктивним"

"(Віткофф - ред.) наголосив у розмові з доктором Арагчі, що отримав від президента Трампа вказівку розв'язати розбіжності між нашими країнами шляхом діалогу і дипломатії, якщо це можливо", - ідеться в заяві, в якій переговори названо "кроком уперед на шляху до досягнення взаємовигідного результату".

Також у заяві США висловлено подяку Оману за посередницьку роль у переговорах. Крім того, зазначено, що на переговорах була присутня посол США в Омані Ана Ескрогіма.

Також у Вашингтоні повідомили, що сторони планують зустрітися знову наступної суботи.

Зазначимо, що в коментарях, опублікованих іранськими ЗМІ, Тегеран також охарактеризував переговори як "конструктивні" і поділився планами проведення додаткових обговорень наступного тижня.