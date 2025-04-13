Белый дом назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

В заявлении Белого дома сказано, что "прямое общение" между спецпредставителем Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббаса Арагчи было "очень позитивным и конструктивным"

"(Уиткофф - ред.) подчеркнул в разговоре с доктором Арагчи, что получил от президента Трампа указание разрешить разногласия между нашими странами путем диалога и дипломатии, если это возможно", - говорится в заявлении, в котором переговоры названы "шагом вперед на пути к достижению взаимовыгодного результата".

Также в заявлении США выражена благодарность Оману за посредническую роль в переговорах. Кроме того, отмечено, что на переговорах присутствовала посол США в Омане Ана Эскрогима.

Также в Вашингтоне сообщили, что стороны планируют встретится снова в следующую субботу.

Отметим, что в комментариях, опубликованными иранскими СМИ, Тегеран также охарактеризовал переговоры как "конструктивные" и поделился планами проведения дополнительных обсуждений на следующей неделе.