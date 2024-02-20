Білий дім намагався відмовити РФ від запуску ядерної зброї в космос, - Politico

Видання зазначає, що офіційні особи США широко не поширювали інформацію про зусилля РФ з розробки нової космічної зброї через те, що адміністрація намагалася почати переговори, щоб переконати Росію відмовитися від цієї програми.

За словами представника США і людини, знайомої із ситуацією, високопосадовці розвідки та адміністрації зв'язувалися з Росією (а також з Індією і Китаєм як можливими посередниками) з приводу проєкту впродовж кількох тижнів, перш ніж про нього дізналася громадськість.

Адміністрація була стурбована тим, що, якщо про цю програму дізнаються в Конгресі або серед громадськості, це може зірвати розпочаті спроби змусити Росію припинити ці випробування.

Адміністрація Байдена також турбувалася, що, якщо подробиці розвідувальної інформації буде розкрито, джерело цієї інформації може зникнути.

США стурбовані випробуваннями РФ

Чиновники відмовилися повідомити, чи відреагувала Росія на початковий запит, але заявили, що відтоді, як про цю програму стало відомо громадськості, РФ не виявила жодного бажання брати участь у цьому питанні.

Тепер офіційні особи США все більше стурбовані тим, що Росія продовжить випробування своєї протисупутникової ядерної зброї космічного базування.

Якби Росія досягла успіху в запуску, це продемонструвало б, що вона може мати можливість підірвати ядерну зброю в космосі і пошкодити супутники, на які США та інші країни покладаються для зв'язку, інтернету і військових операцій.

США давно стежать за розробкою РФ протисупутникової зброї

Раніше адміністрація занижувала рівень розвідувальної інформації про Росію, особливо про її операції в Україні, почасти для того, щоб публічно чинити тиск на Москву.

Однак офіційні особи підрахували, що космічна інформація дуже секретна і що робота дипломатичними каналами буде більш ефективною. Вони побоювалися, що якщо ця інформація стане публічною, то це розгніває російського диктатора Володимира Путіна.

Високопоставлені представники розвідки та адміністрації вже понад рік відстежують прогрес Росії у виробництві ядерної протисупутникової зброї космічного базування, збираючи інформацію про її конструкцію, складання та випробування.

США намагалися натиснути на РФ

Останніми тижнями адміністрація Байдена почала дедалі більше турбуватися про те, що РФ зробить крок із запуску свого пристрою. І вона поділилася цими побоюваннями з обраною групою законодавців на Капітолійському пагорбі.

Представники адміністрації Байдена заявили законодавцям, що хочуть тримати розвіддані в секреті, щоб мати змогу відстежувати досягнення Росії та її потенційні випробування.

Високопоставлені чиновники розвідувального співтовариства, Білого дому та Держдепартаменту в січні розробили план, як спробувати змусити Росію відступити, чинячи дипломатичний тиск через посередників.

Офіційні особи США звернулися до своїх колег у Китаї та Індії, порушивши питання про розвиток російських можливостей і космосу і підкресливши небезпеку і можливість того, що їхні супутники також можуть бути пошкоджені.

Витік інформації

Радник із національної безпеки Джейк Салліван мав поінформувати законодавців про ці плани, перш ніж голова Палати представників із розвідки Майк Тернер минулого тижня опублікував цю інформацію першими, спричинивши хвилю історій про розвідку і російську протисупутникову зброю.

Держсекретар Ентоні Блінкен останніми днями розмовляв зі своїми колегами в Китаї та Індії, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що розвідувальне співтовариство серйозно стурбоване широким розсекреченням цих розвідувальних даних.

"Вони також вважають, що починати з приватної взаємодії, а не відразу ж публікувати розвіддані, може бути набагато ефективнішим підходом", - додав Кірбі.

Загроза розміщення Росією ядерної зброї у космосі

У середу, 14 лютого, голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив цю інформацію, а президент Джо Байден доручив своїй адміністрації провести переговори з Росією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Американське видання CNN дізналось деталі розробки Росією ядерної космічної зброї та чим це може загрожувати.