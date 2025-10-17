Білий дім нахамив журналісту на запитання про зустріч Трампа з Путіним у Будапешті

Представники Білого дому викликали хвилю критики після хамської відповіді журналісту, який запитав про вибір місця для нової зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію HuffPost.
Після заяви президента США про плани провести нову зустріч із Путіним у Будапешті журналіст HuffPost надіслав Білому дому запитання: чому саме це місце.
Вибір столиці Угорщини привертає особливу увагу, адже саме в Будапешті було підписано Меморандум 1994 року, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії.
Однак прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт несподівано відповіла журналісту: "Це зробила твоя мама".
Через хвилину директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг додав ще коротше: "Твоя мама".
Нагадаємо, Трамп оголосив про плани провести зустріч із Путіним у Будапешті.
Ця новина викликала широкий резонанс з огляду на те, що саме Росія порушила умови Будапештського меморандуму, анексувавши Крим 2014 року і розпочавши повномасштабну війну проти України 2022-го.
Відтоді Москва продовжує атаки на українські міста, регулярно застосовуючи дрони і ракети по мирних об'єктах.
Вибір місця зустрічі може бути сприйнятий як символічне приниження України.
Відповідь Білого дому викликала шок у представників ЗМІ та громадськості. Багато журналістів назвали поведінку пресслужби "непрофесійною" і "неприпустимою для адміністрації президента".
Представники Білого дому поки що не вибачилися за коментарі, а самі цитати швидко розійшлися в соціальних мережах, викликавши хвилю обурення.
Сам Трамп заявив, що вибрав Угорщину для переговорів із Путіним через повагу до прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт проігнорує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.