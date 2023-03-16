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Білий дім про можливі переговори Зеленського та глави Китаю: були б корисні

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переговори між президентом України Володимиром Зеленським та головою Китаю Сі Цзіньпіном були б корисною справою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми думаємо, що було б добре, якби вони (Зеленський і Сі Цзіньпін, - ред.) поговорили", - заявив він, наголосивши, що США підтримують і підтримуватимуть такі контакти.

При цьому Кірбі застеріг Китай від сприяння припиненню вогню в Україні, сказавши, що це посилить російську агресію.

Нагадаємо, раніше представниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи можливі переговори Зеленського із Сі Цзіньпіном, зазначила, що Пекін завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту.

Крім того, глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила про необхідність переговорів Зеленського з Сі Цзіньпіном, якщо лідер КНР справді хоче миру.

Додамо, що раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що Білий дім закликав Сі Цзіньпіна організувати переговори із Зеленським.

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Володимир ЗеленськийКитайБілий дімСи ЦзиньпиньВійна Росії проти України