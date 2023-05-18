Білий дім має намір помирити Ізраїль та Саудівську Аравію, - ЗМІ

За словами американських чиновників, Білий дім хоче направити дві країни до мирного процесу в наступні шість-сім місяців до того, як Джо Байден буде зайнятий підготовкою до виборів.

Як повідомляє видання з посиланням на американських чиновників, минулого тижня помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман зустрілися в Джідді. Вони, зокрема, обговорили нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Повідомляється, що Саудівська Аравія хоче укласти мирну угоду з Ізраїлем під час президентства Джо Байдена. За їхніми словами, така угода отримає більше підтримки серед американських політиків і демократи, критично налаштовані стосовно Саудівської Аравії, скоріше підтримають її за президента-демократа.

У лютому цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що примирення Ізраїлю із Саудівською Аравією могло б закінчити арабо-ізраїльський конфлікт.