Белый дом намерен помирить Израиль и Саудовскую Аравию, - СМИ

По словам американских чиновников, Белый дом хочет направить две страны к мирному процессу в следующие шесть-семь месяцев, до того, как Джо Байден будет занят подготовкой к выборам.

Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, на прошлой неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в Джидде. Они в том числе обсудили нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Сообщается, что Саудовская Аравия хочет заключить мирное соглашение с Израилем во время президентства Джо Байдена. По их словам, так соглашение получит больше поддержки среди американских политиков и демократы, критически настроенные по отношению к Саудовской Аравии, скорее поддержат его при президенте-демократе.

В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что примирение Израиля с Саудовской Аравией могло бы окончить арабо-израильский конфликт.