Білий дім: КНДР перекинула в Росію щонайменше 3 тисячі солдатів, їх можуть відправити на війну

Він розповів, що США тісно співпрацюють із союзниками та партнерами, щоб отримати повне розуміння ситуації навколо відправки північнокорейських солдатів до Росії.

"За нашими оцінками, у період з початку до середини жотня Північна Корея перекинула у східні райони Росії не менше 3 000 солдатів", - зазначив Кірбі.

Він уточнив, що військових КНДР перекинули до Владивостока з північнокорейського порту Вонсан на кораблях. Після цього їх відправили на російські військові полігони Далекому Сході.

"Ми поки не знаємо, чи братимуть ці солдати участь у бойових діях разом з російськими військовими, але ймовірність цього, безумовно, дуже висока. Після завершення навчання ці солдати можуть вирушити в західну частину Росії, а потім вступити в бій проти українських військових", - наголосив Кірбі.

За його словами, США вже проінформували українську владу про своє "розуміння цієї ситуації".

"Ми, звичайно ж, проводимо тісні консультації з іншими союзниками, партнерами та країнами регіону щодо наслідків такого драматичного кроку та про те, як ми можемо відреагувати", - додав він.

Кірбі розповів, що якщо північнокорейські солдати розпочнуть бій проти українських захисників, це продемонструє відчай Росії.

"Росія зазнає величезних втрат на полі бою щодня, але президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), схоже, має намір продовжувати цю війну. Якщо Росія справді буде змушена звернутися до Північної Кореї за робочою силою, це буде ознакою слабкості, а не сили Кремля", - додав він.

Він звернув увагу, що такий рівень прямого військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю "матиме наслідки для безпеки як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні".