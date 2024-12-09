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Білий дім: хто зараз керує у Сирії - це відкрите питання

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Явного керівника у Сирії після розвалу режиму Башара Асада немає. Таке питання ще залишається відкритим.

Як повідомляє РБК-Україна , про це координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у коментарі CNN.

У Кірбі поцікавилися, чи вирішено питання того, хто керує у Сирії.

"Я думаю, вони (повстанці - ред.) намагаються вирішити його між собою, але це відкрите питання. Насправді сам факт того, що це питання відкрите, викликає у нас занепокоєння", - зазначив Кірбі.

За його словами, у контексті Сирії зараз є період невизначеності. При цьому США "планують працювати через усі можливі процеси".

Кірбі нагадав, що Вашингтон планує вивчити можливість контакту з усіма групами, які брали участь у повстанні проти режиму Асада.

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, у Сирії нещодавно загострилася громадянська війна. Повстанці вели активні бої проти військ Башара Асада.

Через трохи більше ніж тиждень їм вдалося взяти під контроль Дамаск та інші великі населені пункти. На цьому тлі стало відомо, що Башар Асад, найімовірніше, втік до Москви.

Детально про події в Сирії - у матеріалі РБК-Україна.

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