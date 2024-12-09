Білий дім: хто зараз керує у Сирії - це відкрите питання

У Кірбі поцікавилися, чи вирішено питання того, хто керує у Сирії.

"Я думаю, вони (повстанці - ред.) намагаються вирішити його між собою, але це відкрите питання. Насправді сам факт того, що це питання відкрите, викликає у нас занепокоєння", - зазначив Кірбі.

За його словами, у контексті Сирії зараз є період невизначеності. При цьому США "планують працювати через усі можливі процеси".

Кірбі нагадав, що Вашингтон планує вивчити можливість контакту з усіма групами, які брали участь у повстанні проти режиму Асада.