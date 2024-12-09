Белый дом: кто сейчас руководит в Сирии - это открытый вопрос

У Кирби поинтересовались, решен ли вопрос того, кто руководит в Сирии.

"Я думаю, они (повстанцы - ред.) пытаются решить его между собой, но это открытый вопрос. На самом деле, сам факт того, что этот вопрос открыт, вызывает у нас беспокойство", - отметил Кирби.

По его словам, в контексте Сирии сейчас есть период неопределенности. При этом США "планируют работать через все возможные процессы".

Кирби напомнил, что Вашингтон планирует изучить возможность контакта со всеми группами, которые участвовали в восстании против режима Асада.