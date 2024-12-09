Белый дом: кто сейчас руководит в Сирии - это открытый вопрос

Явного руководителя в Сирии после развала режима Башара Асада нет. Такой вопрос все еще остается открытым.
Как сообщает РБК-Украина, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил в комментарии CNN.
У Кирби поинтересовались, решен ли вопрос того, кто руководит в Сирии.
"Я думаю, они (повстанцы - ред.) пытаются решить его между собой, но это открытый вопрос. На самом деле, сам факт того, что этот вопрос открыт, вызывает у нас беспокойство", - отметил Кирби.
По его словам, в контексте Сирии сейчас есть период неопределенности. При этом США "планируют работать через все возможные процессы".
Кирби напомнил, что Вашингтон планирует изучить возможность контакта со всеми группами, которые участвовали в восстании против режима Асада.
Напомним, в Сирии недавно обострилась гражданская война. Повстанцы вели активные бои против войск Башара Асада.
Спустя чуть более чем неделю им удалось взять под контроль Дамаск и другие крупные населенные пункты. На этом фоне стало известно, что Башар Асад, вероятнее всего, сбежал в Москву.
Детально о событиях в Сирии - в материале РБК-Украина.
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