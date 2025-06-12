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Белый дом готовит встречи Трампа на G7: на саммите будет и Зеленский

Четверг 12 июня 2025 02:15
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Белый дом готовит встречи Трампа на G7: на саммите будет и Зеленский Фото: Кэролайн Ливитт (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что на полях саммита G7 в Канаде готовятся двусторонние встречи лидеров. Также ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, на вопрос, возможны ли двусторонние контакты президента США Дональда Трампа помимо официальных мероприятий G7, включая встречи с лидерами приглашенных стран, Левитт сказала следующее:

"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом и другими иностранными лидерами", - сообщила она.

В то же время пресс-секретарь Белого дома не уточнила, планируется ли встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - добавила Левитт.

Участие Зеленского в G7

Напомним, на днях спикер главы МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Зеленский кроме саммита НАТО, получил приглашение на заседание G7 и ЕС.

Говоря о "Большой семерке", она пройдет уже ближайшие дни, с 15 по 17 июня. Тихий отметил, что подготовка к встрече и форматов продолжается. Однако новости непосредственно о финальном решении об участии будут ближе к датам событий.

"Потому что вы понимаете, что много факторов влияет, и речь идет не только о встречах и решениях, речь идет и о ситуации с безопасностью. Все-таки у нас страна в полномасштабной войне. Но я могу подтвердить, что приглашение на оба события есть и подготовка к участию в них тоже есть. Это факт", - сказал он.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки G7 Дональд Трамп
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