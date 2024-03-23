Білий дім про допомогу Україні: Путін не чекає, поки Конгрес відмовляється діяти

"Українські чиновники кажуть, що щонайменше 10 різних регіонів їхньої країни постраждали, залишивши понад 1 мільйон будинків без світла", - зазначив чиновник.

Представник Білого дому додав, що ці атаки "ще раз демонструють, наскільки життєво важливо", щоб Штати продовжували надавати Україні системи протиповітряної оборони та озброєння до них - "інструменти, необхідні їм для захисту себе та своєї інфраструктури".

"Путін не чекає. Він не сидить склавши руки. Він смертельно використовує кожну доступну йому хвилину, тоді як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не коливається, ми теж не повинні", - заявив чиновник.

Кірбі наголосив, що Палата представників повинна "якнайшвидше прийняти доповнення до національної безпеки, щоб ми могли забезпечити Україну цим життєво важливим обладнанням".

"І як ми бачили лише за останні пару днів, кожен день затримок Палати - це ще один день, за який українці повинні платити власною кров'ю", - акцентує представник Білого дому.

Масований удар РФ по Україні 22 березня

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня війська РФ завдали по Україні комбінованого ракетного-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб повітряного нападу. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були знищені 92 ворожі цілі, а саме: 55 "Шахедів", 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, окупанти вдарили по ДніпроГЕС, на Запорізькій АЕС буда загроза повного знеструмлення. Важка ситуація виникла у Харкові - місто було знеструмлене та були проблеми з інтернетом, водою.

Крім того, проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, ця атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни. Детальніше про масований комбінований удар РФ по Україні та його наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Питання із допомогою Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Через це постачання зброї практично призупинено.

Зазначимо, що Сенат США вже ухвалив законопроект, який передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється навіть виносити таку ініціативу на голосування. Він неодноразово заявляв, що хоче розглядати допомогу Україні у прив'язці до грошей на захист американського кордону від мігрантів.

При цьому видання Politico написало про те, що республіканці Конгресу все більше підтримують ідею надання Україні частини допомоги у кредит.