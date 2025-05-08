Білий дим чи чорний: які результати ранкових виборів Папи Римського

Вибори нового Папи Римського

Після смерті Папи Римського Франциска 21 квітня, через 5 днів відбувся його похорон. А вже 7 травня у Ватикані розпочався конклав - закриті збори кардиналів, на яких обирають нового Папу.

Однак за підсумками першого голосування домовитися не вдалося: з труби Сикстинської капели піднявся чорний дим, що означає відсутність рішення.

Проте вже 8 травня може з'явитися новий понтифік. Журналісти з'ясували деталі другого дня голосування і обстановку на закритому конклаві.На сьогодні заплановано чотири тури голосування - два вранці і два після обіду. Ранкові вже відбулися і результату не принесли.

Додамо, що є кілька кардиналів, які претендують на пост Папи Римського, найбільш обговорюваних за минулу ніч у Ватикані.

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