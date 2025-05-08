Названо імена найбільш обговорюваних кандидатів на пост Папи Римського: хто вони

Є кілька кардиналів, які претендують на пост Папи Римського, найбільш обговорюваних за минулу ніч у Ватикані. Їх сім.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Хоча це не гарантує, що хтось із них переможе, ми знаємо, що перше голосування мало важливе значення для визначення того, у кого була підтримка, а в кого ні", - пише видання.

П'єтро Паролін

П'єтро Паролін широко вважається одним із фаворитів на посаду наступного Папи.

70-річний італієць з 2013 року обіймав посаду державного секретаря Ватикану (роль, що іменується "заступником Папи") і був тісно пов'язаний з Папою Франциском.

Якщо його оберуть, це буде перший випадок за майже 50 років, коли цю посаду обійме корінний італієць. Він також виконує обов'язки декана Колегії кардиналів під час проведення конклаву, оскільки звичайному декану Джованні Баттісті Ре вже понад 80 років.

П'єрбаттіста Піццабалла

Інший італієць, кардинал Піццабалла, нині є главою Латинського офісу Ватикану в Єрусалимі і провів у місті понад три десятиліття.

"Він присвятив себе Близькому Сходу і зовсім недавно - конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС", - пишуть журналісти.

Пабло Вірхіліо Давид

Папа Франциск посвятив 66-річного філіппінця в кардинали 7 грудня 2024 року, зробивши його одним з останніх членів конклаву.

Анхель Фернандес Артіме

Артіме, який народився 1960 року, був ще одним кардиналом, призначеним Франциском. Іспанець став кардиналом у березні минулого року.

Крістобаль Лопес Ромеро

Марокканець - ще один із тих, кого Франциск привів на конклав. Він сам настільки не хотів ставати папою, що якби побачив бодай якийсь шанс на це, то почав би тікати з Риму, аж доки не дістався би до Сицилії.

Роберт Френсіс Прево

Американець прибув до Ватикану 2023 року, щоб обійняти посаду впливового очільника управління, яке перевіряє кандидатури єпископів з усього світу - одну з найважливіших посад у Католицькій церкві.

Жан-Марк Евелін