Белый дым или черный: какие результаты утренних выборов Папы Римского

Выборы нового Папы Римского

После смерти Папы Римского Франциска 21 апреля, через 5 дней прошли его похороны. А уже 7 мая в Ватикане начался конклав - закрытое собрание кардиналов, на котором выбирают нового Папу.

Однако по итогам первого голосования договориться не удалось: из трубы Сикстинской капеллы поднялся черный дым, что означает отсутствие решения.

Тем не менее, уже 8 мая может появиться новый понтифик. Журналисты выяснили детали второго дня голосования и обстановку на закрытом конклаве.На сегодня запланированы четыре тура голосования - два утром и два после обеда. Утренние уже состоялись и результата не принесли.

Добавим, что есть несколько кардиналов, претендующих на пост Папы Римского, наиболее обсуждаемых за прошедшую ночь в Ватикане.

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