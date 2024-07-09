Білий дім анонсував зустріч Зеленського та Байдена

"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - розповіла прессекретар.

За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Жан-П'єр уточнила, що лідери проведуть переговори перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.