Белый дом анонсировал встречу Зеленского и Байдена

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку для Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, встреча пройдет в 13:30 по местному времени (20:30 по киевскому) в здании, где проходит саммит НАТО.

Жан-Пьер уточнила, что лидеры проведут переговоры прямо перед заседанием Совета Украина-НАТО. Это будет уже третья встреча Зеленского и Байдена за последние несколько месяцев.