Били по житлових будинках й підприємствах. Терехов розкрив деталі нічного обстрілу Харкова

Нічна атака ворога на Харків тривала протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
За словами Терехова, атака, внаслідок якої постраждав Новобаварський район, тривала з 02:29 до 03:57. Терористи застосували проти Міста дві ракети й дев'ять "Шахедів". Один з дронів не вибухнув, але решта - влучили.
Терористи били по цивільній інфраструктурі, підприємствах, людських будинках, СТО й парку. Загалом постраждали сім локацій Харкова:
Фото: відомі деталі нічого обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Крім того, один із БпЛА впав у парку в Новобаварському районі міста та не розірвався. Вибухотехніки знешкодили російський безпілотник", - розповіла Харківська обласна прокуратура.
Росія систематично обстрілює територію України, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Ворог використовує широкий арсенал засобів ураження - від артилерії та ракет до керованих авіабомб і ударних безпілотників.
До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч з 2 на 3 червня Україну атакували більше 110 безпілотників з п'яти напрямків.
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