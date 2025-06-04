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Били по жилым домам и предприятиям. Терехов раскрыл детали ночного обстрела Харькова

Иллюстративное фото: известны детали ничего обстрела Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночная атака врага на Харьков продолжалась в течение полутора часов. Террористы били ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по жилым домам, предприятиям и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, атака, в результате которой пострадал Новобаварский район, продолжалась с 02:29 до 03:57. Террористы применили против Города две ракеты и девять "Шахедов". Один из дронов не взорвался, но остальные - попали.

Террористы били по гражданской инфраструктуре, предприятиям, человеческим домам, СТО и парку. Всего пострадали семь локаций Львова:

  • цех гражданского предприятия;
  • еще одно гражданское предприятие, большой пожар. Известно о 30-летнем пострадавшем;
  • горела СТО;
  • сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадало еще 7 близлежащих домов;
  • повреждена крыша склада;
  • попадание в землю, выгорела трава на 600 квадратных метров. Задета электросеть;
  • найден не разорванный "Шахед".
 

Фото: известны детали ничего обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Кроме того, один из БпЛА упал в парке в Новобаварском районе города и не разорвался. Взрывотехники обезвредили российский беспилотник", - рассказала Харьковская областная прокуратура. 

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически обстреливает территорию Украины, целенаправленно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Враг использует широкий арсенал средств поражения - от артиллерии и ракет до управляемых авиабомб и ударных беспилотников.

К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь со 2 на 3 июня Украину атаковали более 110 беспилотников с пяти направлений.

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