Били по жилым домам и предприятиям. Терехов раскрыл детали ночного обстрела Харькова

Ночная атака врага на Харьков продолжалась в течение полутора часов. Террористы били ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по жилым домам, предприятиям и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.
По словам Терехова, атака, в результате которой пострадал Новобаварский район, продолжалась с 02:29 до 03:57. Террористы применили против Города две ракеты и девять "Шахедов". Один из дронов не взорвался, но остальные - попали.
Террористы били по гражданской инфраструктуре, предприятиям, человеческим домам, СТО и парку. Всего пострадали семь локаций Львова:
Фото: известны детали ничего обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Кроме того, один из БпЛА упал в парке в Новобаварском районе города и не разорвался. Взрывотехники обезвредили российский беспилотник", - рассказала Харьковская областная прокуратура.
Россия систематически обстреливает территорию Украины, целенаправленно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Враг использует широкий арсенал средств поражения - от артиллерии и ракет до управляемых авиабомб и ударных беспилотников.
К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь со 2 на 3 июня Украину атаковали более 110 беспилотников с пяти направлений.
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