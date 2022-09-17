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Били током и выжигали кресты на теле: житель Купянска рассказал о пытках ФСБ

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Купянск, Суббота 17 сентября 2022 14:25
Били током и выжигали кресты на теле: житель Купянска рассказал о пытках ФСБ Фото: в Купянске ФСБ и солдаты РФ пытали местных жителей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты и ФСБ пытали жителей Купянска в Харьковской области. Оккупанты выбивали информацию, угрожали и издевались над украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ опубликовала показания местного мужчины, которого незаконно задержали и арестовали. Оккупанты пытали его и требовали рассказать информацию о бывших участниках АТО, бойцах теробороны и жителях с проукраинской позицией.

Задержанных сотрудники ФСБ держали в ужасающих условиях. В камерах, которые рассчитаны на двоих, удерживали восьмерых.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю - я в мешке был… Били битами или железными трубами", - рассказал мужчина.

По его словам, некоторым из задержанных оккупанты выжигали паяльником на теле кресты. ФСБ угрожала отправить украинцев на минные поля и разделаться с семьями, если задержанные не скажут необходимой информации.

Напомним, вчера известно, что украинские бойцы перешли на левый берег реки Оскол и полностью освободили Купянск от оккупантов.

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