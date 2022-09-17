Били струмом та випалювали хрести на тілі: житель Куп'янська розповів про катування ФСБ
Російські солдати та ФСБ катували жителів Куп'янська Харківської області. Окупанти вибивали інформацію, погрожували та знущалися з українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ опублікувала свідчення місцевого чоловіка, якого незаконно затримали та ув'язнили. Окупанти катували його та вимагали розповісти інформацію про колишніх учасників АТО, бійців тероборони і жителів з проукраїнською позицією.
Затриманих співробітники ФСБ тримали у жахливих умовах. У камерах, які призначені на двох осіб, утримували вісьмох.
"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповів чоловік.
За його словами, декому із затриманих окупанти випалювали паяльником на тілі хрести. ФСБ погрожувала відправити українців на мінні поля та розправитися з родинами, якщо затримані не скажуть необхідної інформації.
Нагадаємо, вчора тало відомо, що українські бійці перейшли на лівий берег річки Оскіл та повністю звільнили Куп'янськ від окупантів.
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