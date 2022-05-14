Били с танков, "Ураганов", авиации. За сутки РФ обстреляла 14 городов и сел в Донецкой области

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов. Разрушения получил 61 объект, в том числе дома, предприятия, железную дорогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции Украины.
"Враг обстреливал мирное население с авиации, из танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган", - говорится в сообщении.
В полиции добавляют, что за прошедшие сутки российские войска ударили по Мариуполю, Авдеевке, Зализному, Лиману, Славянску, Святогорску, Северску, Угледару, Марьинке, Ильинке, Новолуганскому, Яровой, Бахмутскому, Богородичному.
Как сообщалось, российские войска вечером 13 мая нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). Прилет зафиксировали на одном из предприятий.
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