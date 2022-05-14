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Били з танків, "Ураганів", авіації. За добу РФ обстріляла 14 міст та сіл у Донецькій області

Фото: за добу РФ обстріляла 14 міст та сіл у Донецькій області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Донецькій області за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів. Руйнувань отримав 61 об’єкт, у тому числі будинки, підприємства, залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції України.

"Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Ураган", - йдеться в повідомленні.

В поліції додають, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по Маріуполю, Авдіївці, Залізному, Лиману, Слов’янську, Святогірську, Сіверську, Вугледару, Мар’їнці, Іллінці, Новолуганському, Яровій, Бахмутському, Богородичному.

Як повідомлялося, російські війська ввечері 13 травня завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Приліт зафіксували на одному із підприємств.

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Донецька область