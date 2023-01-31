Били з танків, РСЗВ і не лише. Росіяни більше півсотні разів обстріляли Херсонську область

"Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, сам Херсон армія РФ обстріляла 7 раз - пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.

"Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано", - додають в ОВА.

Нагадаємо, вчора під час російських обстрілів Херсона було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Додамо, що внаслідок ударів по місту 29 січня близько 10 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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