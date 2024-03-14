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Били ракетами і "Шахедами". Росіяни обстріляли Суми і ще три міста області

Ілюстративне фото: російські окупанти завдали повітряного удару по Сумах і Тростянцю, Шостці та Білопіллю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ у ніч проти 14 березня атакували ударними дронами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).

"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю", - йдеться в заяві адміністрації.

Наразі на місцях "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються, додали в ОВА.

Повітряні удари РФ по Україні у ніч проти 14 березня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях.

Ближче до ранку стало відомо, що у Харкові було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило.

Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожих ракет у напрямку, зокрема, Шостки та Охтирки Сумської області. В ниці північних регіонів знову оголосили тривогу через загрозу балістичних ударів. Згодом її скасували.

Крім того, у Харкові знову пролунав вибух через ракетний удар інтервентів.

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