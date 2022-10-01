Били новими ракетами C-300: у МВС розповіли деталі удару РФ по колоні у Запоріжжі

Він зазначив, що ракети вибухають під час контакту із землею.

"Ці ракети були перероблені. Нам піротехніки розповіли, що вибух стався при зіткненні із землею, щоб якнайбільше людей загинуло. Ми бачили сліди від трьох ракет, які потрапили до центру перебування цивільного автотранспорту", - розповів міністр.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по цивільній колоні у Запоріжжі зросла.

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