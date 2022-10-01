RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Били новыми ракетами C-300: в МВД рассказали детали удара РФ по колонне в Запорожье

Фото: оккупанты ударили ракетами C-300 по колонне (t.me/UA_National_Police)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреляли гражданскую колонну в Запорожье новыми ракетами С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

Он отметил, что ракеты взрываются при контакте с землей.

"Эти ракеты были переделаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы как можно больше людей погибло. Мы видели следы от трех ракет, попавших в самый центр пребывания гражданского автотранспорта", - рассказал министр.

Напомним, в пятницу утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. По словам губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара по гражданской колонне в Запорожье возросло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье