Били КАБами та "Смерчем". Прокуратура розповіла подробиці обстрілів Слов'янська та Костянтинівки

Росіяни вдарили сьогодні по Слов'янську і Костянтинівці на Донеччині "Смерчем" і КАБом відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Удар по Костянтинівці

Близько 11:15, окупаційна армія РФ скинула на Костянтинівку, попередньо, авіаційну бомбу "КАБ-500", влучивши по житловому кварталу.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Унаслідок ворожого удару в одній із квартир загинув 59-річний чоловік, а в двох інших будинках дістали поранення сусідки 90 та 70 років. Дочка останньої, яка перебувала під час атаки в неї в гостях разом зі своїм 12-річним сином, імовірно, перебувають під завалами.

"Пошкоджено щонайменше 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, автомобіль, газопровід і лінію електромережі", - пише прокуратура.

Обстріл Слов'янська

О 17:45 ворог обстріляв Слов'янськ, де зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень троє мешканців. Двох жінок 53 і 66 років, а також 64-річного чоловіка госпіталізували.

За попередніми даними, війська РФ застосували для ураження міста РСЗВ "Смерч".