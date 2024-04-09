Били КАБами та "Смерчем". Прокуратура розповіла подробиці обстрілів Слов'янська та Костянтинівки
Росіяни вдарили сьогодні по Слов'янську і Костянтинівці на Донеччині "Смерчем" і КАБом відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Удар по Костянтинівці
Близько 11:15, окупаційна армія РФ скинула на Костянтинівку, попередньо, авіаційну бомбу "КАБ-500", влучивши по житловому кварталу.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Унаслідок ворожого удару в одній із квартир загинув 59-річний чоловік, а в двох інших будинках дістали поранення сусідки 90 та 70 років. Дочка останньої, яка перебувала під час атаки в неї в гостях разом зі своїм 12-річним сином, імовірно, перебувають під завалами.
"Пошкоджено щонайменше 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, автомобіль, газопровід і лінію електромережі", - пише прокуратура.
Обстріл Слов'янська
О 17:45 ворог обстріляв Слов'янськ, де зазнали мінно-вибухових травм та осколкових поранень троє мешканців. Двох жінок 53 і 66 років, а також 64-річного чоловіка госпіталізували.
За попередніми даними, війська РФ застосували для ураження міста РСЗВ "Смерч".
Росіяни обстрілюють населені пункти України
Сьогодні ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали четверо людей.
Також армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Для цього використали "Іскандер-М".
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