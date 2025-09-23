Били КАБами та "Шахедами", є жертва: все що відомо про шестигодинну атаку на Запоріжжя

Українське місто Запоріжжя сьогодні зазнало масштабного комбінованого обстрілу Російською Федерацією. Ворог використав дрони та ракети.
РБК-Україна розповідає, що відомо про масовану атаку РФ по Запоріжжю 23 вересня.
Головне:
Російська Федерація атакувала Запоріжжя та область ударними дронами типу "Шахед" та керованими авіаційними бомбами. Окрім цього голова АВО Іван Федоров заявляв про загрозу крилатих ракет для регіону.
Тривогу у регіоні було оголошено з 09:57 до 16:31.
"Вже понад 6 годин триває повітряна тривога у Запорізькій області", - уточив він.
За попередніми даними, під час нальоту дронів місто зазнало п'ять ударів "Шахедами". При цьому основна кількість дронів фіксувалась неподалік острова Хортиця.
У ДСНС уточнили, що за 20 хвилин російські війська здійснили п'ять ударів БпЛА по місту.
Станом на 16:45 відомо, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула - це 45-річний чоловік. Також відомо про 12 постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані. Ще троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.
Також повідомлялось про значне задимлення у Запоріжжі - на опублікованих фото видно авто, що згоріли, та масштабну пожежу. Пошкоджені складські приміщення.
Рятувальники повідомили, що один із ворожих ударів росіяни завдали по місцевому підприємству. Після обстрілу виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.
На місці працювали всі екстрені служби міста.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані ДСНС та місцевої влади.