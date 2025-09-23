Били КАБами та "Шахедами", є жертва: все що відомо про шестигодинну атаку на Запоріжжя

Головне:

місто атакували "Шахеди" та авіабомби;

відомо про жертву та поранених;

у місті значні руйнування.

Чим били окупанти

Російська Федерація атакувала Запоріжжя та область ударними дронами типу "Шахед" та керованими авіаційними бомбами. Окрім цього голова АВО Іван Федоров заявляв про загрозу крилатих ракет для регіону.

Тривогу у регіоні було оголошено з 09:57 до 16:31.

"Вже понад 6 годин триває повітряна тривога у Запорізькій області", - уточив він.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За попередніми даними, під час нальоту дронів місто зазнало п'ять ударів "Шахедами". При цьому основна кількість дронів фіксувалась неподалік острова Хортиця.

У ДСНС уточнили, що за 20 хвилин російські війська здійснили п'ять ударів БпЛА по місту.

Що відомо про постраждалих

Станом на 16:45 відомо, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула - це 45-річний чоловік. Також відомо про 12 постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані. Ще троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/gu_dsns_zp)

Також повідомлялось про значне задимлення у Запоріжжі - на опублікованих фото видно авто, що згоріли, та масштабну пожежу. Пошкоджені складські приміщення.

Рятувальники повідомили, що один із ворожих ударів росіяни завдали по місцевому підприємству. Після обстрілу виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

На місці працювали всі екстрені служби міста.

