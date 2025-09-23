Били КАБами и "Шахедами", есть жертва: все что известно о шестичасовой атаке на Запорожье

Главное:

город атаковали "Шахеды" и авиабомбы;

известно о жертве и раненых;

в городе значительные разрушения.

Чем били оккупанты

Российская Федерация атаковала Запорожье и область ударными дронами типа "Шахед" и управляемыми авиационными бомбами. Кроме этого председатель АВО Иван Федоров заявлял об угрозе крылатых ракет для региона.

Тревога в регионе была объявлена с 09:57 до 16:31.

"Уже более 6 часов продолжается воздушная тревога в Запорожской области", - уточнил он.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

По предварительным данным, во время налета дронов город получил пять ударов "Шахедами". При этом основное количество дронов фиксировалось недалеко от острова Хортица.

В ГСЧС уточнили, что за 20 минут российские войска совершили пять ударов БпЛА по городу.

Что известно о пострадавших

По состоянию на 16:45 известно, что в результате сегодняшних обстрелов один человек погиб - это 45-летний мужчина. Также известно о 12 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Еще три человека получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/gu_dsns_zp)

Также сообщалось о значительном задымлении в Запорожье - на опубликованных фото видно сгоревшие авто и масштабный пожар. Повреждены складские помещения.

Спасатели сообщили, что один из вражеских ударов россияне нанесли по местному предприятию. После обстрела возник пожар, который уже ликвидировали спасатели.

На месте работали все экстренные службы города.