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Били по храму, школе и домам: россияне выпустили 15 снарядов по Никополю

Фото: россияне выпустили 15 снарядов по Никополю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью снова обстреляли Никополь. Враг бил по храму, школе и жилым домам, есть разрушения и ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Дважды, около двух и четырех часов ночи, ордынцы обстреляли город Никополь из ствольной артиллерии. На этот раз армия РФ воевала с магазином, храмом знамения Божьей Матери, учебным заведением, жилыми домами, газопроводами, электросетью", - написал Евтушенко.

По его словам, из-за обстрелов ранена женщина, ее состояние средней тяжести. Ее госпитализировали с осколочными ранениями головы и конечностей.

Между тем глава Днепропетровской области Валентин Резниченко также рассказал об атаках оккупантов.

"Российская армия нанесла удары по двум районам - Криворожскому и Никопольскому. Дважды накрыла огнем Никопольский. В жилые кварталы Никополя прилетели 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранена 57-летняя женщина. Она в больнице. В городе повреждены 15 частных домов, школа, машины, магазин и храм", - написал Резниченко.

По его словам, обстрелами задело несколько газопроводов и линий электропередач. На месте работают аварийные бригады.

Кроме того, в Криворожском районе враг направил "ураганы" на Апостоловскую общину. Без разрушений и пострадавших.

А в большой Костромке Зеленодольской общины электрики сейчас чинят поврежденную линию. Там до тысячи человек остались без света из-за вражеского удара накануне вечером.

Фото: россияне выпустили 15 снарядов по Никополю (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, что в предыдущую ночь российские войска также массированно обстреливали Днепропетровскую область. Под атаку попали, в том числе и Никопольский и Криворожский районы.

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НикопольДнепропетровская область