"Громкая ночь": россияне снова массово атаковали Днепропетровскую область

В ночь на 17 августа российские войска массированно обстреливали Днепропетровскую область. Под атаку попали, в частности, Никопольский и Криворожский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь была шумной... Российская армия обстреляла два района области - Никопольский и Криворожский. Никопольский атаковали трижды за ночь. По ночному Никополю враг произвел 8 выстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены 6 частных домов, машины и газопровод. Люди невредимы", - написал Резниченко.

По его словам, также по Червоногригоровской общине россияне направили 40 снарядов из "Градов". Из-за чего повреждено местное предприятие и линия электропередач.

"Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу - там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых", - отмечает Резниченко.

Он сообщил, что по Криворожскому району враг стрелял из "Ураганов". Под удар попала Широковская община. Без пострадавших и разрушений.

Фото: российские войска снова массово атаковали Днепропетровскую область (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Никополь и район города. По словам областных властей, в город прилетело 20 снарядов из реактивной артиллерии "Град" и 10 из ствольной артиллерии.

Добавим, что ранее оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из "Ураганов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.