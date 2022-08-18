Били по храму, школі та будинках: росіяни випустили 15 снарядів по Нікополю

Російські окупанти вночі знову обстріляли Нікополь. Ворог бив по храму, школі та житловим будинкам, є руйнування та поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
"Двічі, близько другої та четвертої години ночі, ординці обстріляли місто Нікополь зі ствольної артилерії. Цього разу армія РФ воювала з магазином, храмом знамення Божої Матері, навчальним закладом, житловими будинками, газопроводами, електромережею", - написав Євтушенко.
За його словами, через обстріли поранена жінка, її стан середньої важкості. ЇЇ госпіталізували з осколковими пораненнями голови та кінцівок.
Тим часом голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко також розповів про атаки окупантів.
"Російська армія завдала ударів по двох районах - Криворізькому та Нікопольському. Двічі накрила вогнем Нікопольський. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм", - написав Резніченко.
За його словами, обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
Крім того, у Криворізькому районі ворог скерував "Урагани" на Апостолівську громаду. Без руйнувань та постраждалих.
А у Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.
Фото: росіяни випустили 15 снарядів по Нікополю (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо,і що в попередню ніч російські війська також масовано обстрілювали Дніпропетровську область. Під атаку потрапили, зокрема й Нікопольський та Криворізький райони.
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