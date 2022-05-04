Били из "Градов". Оккупанты утром обстреляли Сумскую область

"Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы", - рассказал он.

Также ночью под обстрел попала школа Эсманской общины.

"Два выстрела из вертолета, два - из земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры", - добавил Живицкий.