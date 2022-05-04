Били із "Градів". Окупанти зранку обстріляли Сумську область

За даними на середу, 4 травня, російські окупанти, починаюи з ранку, продовжують обстрілювати Сумську область. Страждають об’єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з гелікоптеру було по території біля Могриці", - розповів він.
Також в ночі під обстріл потрапила школу Есманської громади.
"Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури", - додав Живицький.
Нагадаємо, увечері 3 травня Сумську області двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.
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