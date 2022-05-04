Били із "Градів". Окупанти зранку обстріляли Сумську область

"Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з гелікоптеру було по території біля Могриці", - розповів він.

Також в ночі під обстріл потрапила школу Есманської громади.

"Два постріли з гелікоптера, два - з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури", - додав Живицький.