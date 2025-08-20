Білі чи жовті: які кришки краще підходять для консервації

Жовті металеві кришки

Це найпоширеніший вид кришок у продажу. Вони покриті шаром олова й лаку. Стійкі до агресивного середовища: кислоти (оцет, лимонна кислота), солі, цукру.

Вони часто трохи дешевші і зазвичай добре підходять для будь-яких видів консервації.

Білі металеві кришки

Такі кришки вважаються більш стійкими до корозії. Часто мають покращене харчове покриття (наприклад, епоксидно-фенольне або ПЕТ-лакове).

Краще підходять для продуктів із високою кислотністю (помідори, огірки, соки, варення), бо менше іржавіють і не змінюють смак. Трохи дорожчі, але й служать теж довше.

В результаті для звичайних овочевих заготовок (огірки, перець, салати) різниці у кришках майже немає. Однак, для томатів, ягід, соків, маринадів з оцтом або лимонною кислотою краще брати білі кришки - вони надійніше захищають від взаємодії кислоти з металом.

Правила використання

Перед тим як закатати кришку на банку, її слід опустити в киплячу воду на 3-5 хвилин, це дезінфікує кришку та гумова прокладка стане м’якше і щільніше приляже до банку, що забезпечить герметичність консервації.

Якщо продукт вимагає стерилізації, то кришки закаточні й гумки ущільнювачів в них витримують кип’ятіння до двох годин.

При використанні закаточної кришки необхідно звертати увагу наскільки щільно після закачування кришка прилягає до банку, для цього потрібно перевернути банку і подивитися, щоб рідина не витікала.

Іноді причина поганого закупорювання полягає не в самій кришці, а в закаточному ключі. У нього так само існує термін експлуатації.

Також варто звертати увагу на край горловини банки. На ньому не повинно бути тріщин, вибоїн і відколів, інакше кришка не приляже щільно.