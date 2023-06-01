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Били балістикою та крилатими ракетами: деталі нічної атаки на Київ

Фото: Росія випустила по Києву балістичні та крилаті ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цієї ночі атакувала Київ 10 ракетами з ОТРК "Іскандер". Окупанти випустили балістику та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 2:45 окупанти знову атакували столицю України з північного напрямку - Брянської області. Загалом росіяни випустили 10 ракет наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Сили ППО збили всі ворожі цілі, а саме - 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

Нічна атака на Київ

Ворог в ніч на 1 червня продовжив серію підступних масових атак на столицю. Вибухи та роботу ППО чули у різних районах міста.

Уламки ракет впали у трьох районах Києва. Зокрема, у Деснянському районі через падіння уламків загинули троє осіб: попередньо, двоє дорослих та дитина. Свідки повідомили, що люди загинули, йшовши до укриття, яке було закрите.

Також у Дніпровському районі є пошкодження та постраждалі через падіння уламків.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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