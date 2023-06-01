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Били баллистикой и крылатыми ракетами: детали ночной атаки на Киев

Фото: Россия выпустила по Киеву баллистические и крылатые ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия этой ночью атаковала Киев 10 ракетами из ОТРК "Искандер". Оккупанты выпустили баллистику и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Около 2:45 оккупанты снова атаковали столицу Украины с северного направления - Брянской области. Всего россияне выпустили 10 ракет наземного базирования из ОТРК "Искандер".

Силы ПВО сбили все вражеские цели, а именно - 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых ракеты "Искандер-К".

Ночная атака на Киев

Враг в ночь на 1 июня продолжил серию коварных массовых атак на столицу. Взрывы и работу ПВО слышали в разных районах города.

Обломки ракет рухнули в трех районах Киева. В частности, в Деснянском районе из-за падения обломков погибли три человека: предварительно, двое взрослых и ребенок. Свидетели сообщили, что люди погибли, идя к укрытию, которое было закрыто.

Также в Днепровском районе есть повреждения и пострадавшие из-за падения обломков.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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